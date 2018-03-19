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Сегодня станет известно, какая территория попадет в программу по благоустройству

19 марта 2018
Благоустройство


Сегодня станет известно, какая территория попадет в программу по благоустройству

Вчера в Обнинске состоялись не только президентские выборы, но также и голосование за общественную территорию, которая попадет в программу по благоустройству «Комфортная среда».

Отметим, что данная инициатива носит федеральный характер.

По последней информации, в голосовании приняли участие почти пятьдесят тысяч жителей наукограда. Подсчет голосов начался еще вчера после закрытия избирательных участков.

Сегодня вечером станет известно, какая из трех территорий войдет в программу по благоустройству.

Напомним, что жителям предлагалось выбрать между площадью Лейпунского, проспектом Маркса и Гурьяновским лесом. Ранее проведенные голосования на сайте администрации разделили лидеров: большинство горожан хотят видеть благоустроенную площадь и лес.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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