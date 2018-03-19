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Боровские коммунальщики ударно потрудились на свой профессиональный праздник

19 марта 2018
Благоустройство


Боровские коммунальщики ударно потрудились на свой профессиональный праздник

Весьма ответственным выдался для боровских представителей сферы ЖКХ их профессиональный праздник, который они отмечали вчера – 18 марта.

Впрочем, в связи с выборами Президента РФ, праздновать им было особо некогда, поскольку весь день они обеспечивали беспрепятственное прохождение граждан на избирательные участки.

Именно такая задача коммунальщикам была поставлена руководством Боровского района, и как отметил заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, в целом они с этим справились.

– Все прошло хорошо. Наши подрядчики и управляющие компании в этот день работали. Мелкие недостатки все же имелись и в течение дня нам поступали некоторые жалобы, но они оперативно устранялись – где-то надо было посыпать песок, где-то почистить снег, – отметил Алексей Евгеньевич.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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