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Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса

19 марта 2018
Благоустройство


Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса

Кроме голосования за кандидатуру на пост главы государства, вчера также прошло рейтинговое голосование по выбору объекта благоустройства в рамках программы «Городская среда».

Как рассказал главный хозяйственник города Вячеслав ЛЕЖНИН, среди основных задач этого опроса было не вносить сумбур в проведение главного голосования.

Несмотря на то, что большинство горожан смогли высказать свое мнение по вопросу благоустройства, были и те, кто попросту не нашел пункта голосования.

- Мой муж голосовал в библиотеке, а дочка ходила на избирательный участок в 12 школе, так вот ни там, ни там они так и не смогли найти места, где проходило рейтинговое голосование, - рассказывает жительница Обнинска Валентина СЕРЕГИНА.

Из трех объектов – Гурьяновский лес, улица Лейпунского и проспект Маркса больше половины респондентов выбрали лесной массив. Четверть опрошенных высказались за преображение улицы Лейпунского и 23% обнинцев посчитали целесообразным продолжить реконструкцию проспекта Маркса.

- Огромное количество людей приняли участие в рейтинговом голосовании. Это здорово. Мы теперь обладаем четким пониманием приоритетов населения по благоустройству в рамках программы «Городская среда». Конечно, это будет – Гурьяновский лес. Но учитывая, что многие обнинцы отдали свои голоса за две другие территории, мы их без внимания не оставим. Я предлагаю разработать проект реконструкции улицы Лейпунского в этом году и обсудить его с жителями. И проспект Маркса давайте тоже посмотрим, какие возможности есть по приведению в порядок этой территории, - высказал свое мнение глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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