|
19 марта 2018
Благоустройство
Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса
Как рассказал главный хозяйственник города Вячеслав ЛЕЖНИН, среди основных задач этого опроса было не вносить сумбур в проведение главного голосования.
Несмотря на то, что большинство горожан смогли высказать свое мнение по вопросу благоустройства, были и те, кто попросту не нашел пункта голосования.
- Мой муж голосовал в библиотеке, а дочка ходила на избирательный участок в 12 школе, так вот ни там, ни там они так и не смогли найти места, где проходило рейтинговое голосование, - рассказывает жительница Обнинска Валентина СЕРЕГИНА.
Из трех объектов – Гурьяновский лес, улица Лейпунского и проспект Маркса больше половины респондентов выбрали лесной массив. Четверть опрошенных высказались за преображение улицы Лейпунского и 23% обнинцев посчитали целесообразным продолжить реконструкцию проспекта Маркса.
- Огромное количество людей приняли участие в рейтинговом голосовании. Это здорово. Мы теперь обладаем четким пониманием приоритетов населения по благоустройству в рамках программы «Городская среда». Конечно, это будет – Гурьяновский лес. Но учитывая, что многие обнинцы отдали свои голоса за две другие территории, мы их без внимания не оставим. Я предлагаю разработать проект реконструкции улицы Лейпунского в этом году и обсудить его с жителями. И проспект Маркса давайте тоже посмотрим, какие возможности есть по приведению в порядок этой территории, - высказал свое мнение глава обнинской администрации Владислав ШАПША.
Просмотров: 173
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Городская среда, #благоустройство, #голосование:
19 марта 2018
Сегодня станет известно, какая территория попадет в программу по благоустройству
Вчера в Обнинске состоялись не только президентские выборы, но также и голосование за общественную территорию,
19 марта 2018
Боровские коммунальщики ударно потрудились на свой профессиональный праздник
Весьма ответственным выдался для боровских представителей сферы ЖКХ их профессиональный праздник, который
19 марта 2018
Боровчане определились с местом для стелы
В день выборов президента России в соседнем с Обнинском Боровске жители города голосовали не только за
17 марта 2018
Михаил Журавлев обвинил горожан в пассивности
Нередко горожане винят чиновников от спорта в нерасторопности при заливке катков. Так, например спортивная
16 марта 2018
Обнинские «управляшки» ждут волшебного пендаля?
Очередной снегопад стал явной неожиданностью для большинства обнинских управляющих компания. Частные
16 марта 2018
Обнинцы активно подают заявки на благоустройство дворов
Уже в это воскресенье жителям Обнинска помимо выборов президента предстоит сделать еще один важный выбор,
15 марта 2018
Жителям Балабанова предстоит голосовать дважды
В соседнем с Обнинском Балабанове жителям города 18 марта предстоит дважды принять участие в голосовании.
14 марта 2018
Обнинцы хотят поставить камеры во дворах за федеральные деньги
Об этом порталу Obninsk.Name рассказала депутат Горсобрания Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. В прошлом году людям
13 марта 2018
Балабановцы дали два рубля на благоустройство Страдаловки
Сегодня в Балабанове вскрыли ящики, в которые на протяжении месяца горожане могли опустить записки со
13 марта 2018
Управляющие компании пойдут смотреть на свои сугробы
Уборка дворов от снега вновь стала поводом для неприятной беседы между балабановской администрацией и
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Криминал
5 марта 2018
Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
Лента новостей
19 марта 2018
Под Обнинском сгорела дача и пострадал хозяин
Вчера...
19 марта 2018
Обнинские коммунальщики надеются на потепление?
Учитывая,...
19 марта 2018
Балабановская поликлиника не выдерживает поток пациентов
В...
18 марта 2018
Обнинцы активно выбирают президента страны
Сегодня...
18 марта 2018
Обнинцы могут уточнить адрес своего участка при помощи интерактивной карты
Сегодня,...
18 марта 2018
Десятая часть обнинского населения уже проголосовала за президента
Сегодня...
18 марта 2018
Первые лица Обнинска призывают горожан принять участие в выборах
Сегодня...
18 марта 2018
Обнинцам не дают заскучать на избирательных участках
Как...
18 марта 2018
В Обнинске сын обокрал своих родителей
Причем...
17 марта 2018
Обнинские полицейские обнаружили теплицу с коноплей
Следственным...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
2
2
Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса
3
1
В Обнинске «брусчатки» признают аварийными только перед расселением
4
1
В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
5
1
В Обнинск зайдет новый сетевик
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.