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Боровчане определились с местом для стелы

19 марта 2018
Политика


Боровчане определились с местом для стелы

В день выборов президента России в соседнем с Обнинском Боровске жители города голосовали не только за первое лицо государства, но и за место, где чиновникам предстоит поместить стелу.

Напомним, что в прошлом году районный центр был удостоен звания «Город воинской доблести», что помимо документального свидетельства предполагает установку типовой стелы.

Изначально власти города предлагали установить ее на ул. Коммунистической – у подножия здания районной администрации. Для этого пришлось бы перенести построенную здесь детскую площадку. Однако горожане не согласились с таким предложением, и в итоге появилось сразу несколько вариантов обустройства памятного места.

Поскольку боровчане на данную тему много спорили, в том числе и в соцсетях, администрация решила вынести данный вопрос на всеобщее рейтинговое голосование. В итоге большинство граждан поддержали идею установки стелы на въезде в боровский муниципалитет. Таким образом, скоро знак доблести должен появиться на развилке улиц Коммунистической и Шмидта.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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