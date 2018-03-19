Балабановская поликлиника не выдерживает поток пациентов

В соседнем с Обнинском Балабанове городская поликлиника не в состоянии справиться с количеством обращающихся к врачам граждан.Попасть своевременно на прием узкого специалиста очень сложно. К примеру, запись к травматологу ведется за неделю, к невропатологу за две, а к стоматологу, вообще, за месяц.Однако такой напор балабановцев не по силам не только медикам. Само здание вновь не выдержало испытание на прочность. На втором этаже поликлиники возле лифта начала разрушаться плитка, под которой уже виднеется дыра.Заметим, что это не первая «травма» медучреждения, запущенного в эксплуатацию менее двух лет назад. В прошлом году на входе во взрослую поликлинику начал разрушаться асфальт под ступенями, который после публикаций в СМИ восстановили.



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