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Обнинские избиратели приятно удивили депутатов

19 марта 2018
Политика


Обнинские избиратели приятно удивили депутатов

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области от города Обнинска отмечают небывалую активности жителей наукограда на вчерашних выборах Президента Страны.

В частности, Олег КОМИССАР поделился с корреспондентом Obninsk.Name своими впечатлениями от увиденного на избирательных участках.

– Я являюсь постоянным участником выборов и хочу отметить, что эти прошли нестандартно, – подчеркнул Олег Николаевич. – Никогда ранее не было такой высокой активности жителей. Причем я обратил внимание, что о своем желании проголосовать многие говорили заранее. И у меня такое ощущение, что это результат той политики, которая у нас проводится. Ведь традиционно Обнинск в этом плане является проблемным городом, а я 18 марта увидел очень много людей, заинтересованных в результате выборов. И во время общения с избирателями мне стало понятно, что большинство жителей региона и Обнинска удовлетворены той работой, которая проводится в Калужской области командой губернатор Анатолия АРТАМОНОВА и, разумеется, командой Президента страны. Эти результаты сказываются на отношении людей к выборам. Жители региона видят, что есть движение вперед и их интерес ко всем этим политическим процессам повысился. Что отразилось и на явке.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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