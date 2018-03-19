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19 марта 2018
Политика
Обнинские избиратели приятно удивили депутатов
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области от города Обнинска отмечают небывалую активности жителей наукограда на вчерашних выборах Президента Страны.
В частности, Олег КОМИССАР поделился с корреспондентом Obninsk.Name своими впечатлениями от увиденного на избирательных участках.
– Я являюсь постоянным участником выборов и хочу отметить, что эти прошли нестандартно, – подчеркнул Олег Николаевич. – Никогда ранее не было такой высокой активности жителей. Причем я обратил внимание, что о своем желании проголосовать многие говорили заранее. И у меня такое ощущение, что это результат той политики, которая у нас проводится. Ведь традиционно Обнинск в этом плане является проблемным городом, а я 18 марта увидел очень много людей, заинтересованных в результате выборов. И во время общения с избирателями мне стало понятно, что большинство жителей региона и Обнинска удовлетворены той работой, которая проводится в Калужской области командой губернатор Анатолия АРТАМОНОВА и, разумеется, командой Президента страны. Эти результаты сказываются на отношении людей к выборам. Жители региона видят, что есть движение вперед и их интерес ко всем этим политическим процессам повысился. Что отразилось и на явке.
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