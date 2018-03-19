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В Обнинске продолжается следствие по делу о трагической смерти пловца в «Олимпе»

19 марта 2018
Происшествия


В Обнинске продолжается следствие по делу о трагической смерти пловца в «Олимпе»

Напомним, в минувший четверг весь наукоград потрясла страшная трагедия – во время соревнований по плаванию, которые проходили во дворце спорта «Олимп», умер молодой обнинский пловец Михаил МУХОДИНОВ.

Однако, что стало истиной причиной, пока официально неизвестно. Как рассказала сегодня порталу Obninsk.Name заместитель руководителя обнинского следственного комитета Юлия ТАРАСОВА, причина смерти официально пока не установлена.

По предварительной версии, Михаил скончался от сердечной недостаточности.

- Да, у него что-то случилось с сердцем. Но как там и что, не могу сказать, медики пока не говорят однозначно, - заявил тренер Михаила Алексей БАЧИН.

Это единственное, что смог он прокомментировать журналистам Алексей Юрьевич – пока что он по-прежнему отказывается говорить на трагическую тему.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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