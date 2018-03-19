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19 марта 2018
МЧС
Под Обнинском сгорела дача и пострадал хозяин
Там загорелась дача и хозяева – молодая супружеская пара – едва успели выбежать на улицу. Как проинформировали в городской пожарной части – восьмом отряде ФПС по Калужской области, мужчина получил термические ожоги рук, но от госпитализации отказался. Его супруга, к счастью, не пострадала. А само строение сильно выгорело.
Предварительная причина случившегося – взрыв газового баллона. Сейчас на месте работают эксперты.
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