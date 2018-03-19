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19 марта 2018
Общество
Общественная комиссия по благоустройству собралась ради четырех подписей
Напомним, что с огромным отрывом победил Гурьяновский лес, на втором месте – площадь Лейпунского.
Также сегодня состоялось заседание общественной комиссии, где были подведены итоги голосования. Отметим, что прошло одно в рекордные сроки – менее десяти минут понадобилось вице-мэру Вячеславу ЛЕЖНИНУ, чтобы зачитать доклад о результатах и вынести вопрос на голосование.
Каких-либо замечаний или предложений со стороны членов общественной комиссии не поступило. Вячеслав Вячеславович предложил каждому поставить подписи в бумагах в четырех местах и разойтись по домам.
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