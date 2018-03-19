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Общественная комиссия по благоустройству собралась ради четырех подписей

19 марта 2018
Общество


Общественная комиссия по благоустройству собралась ради четырех подписей

Сегодня стали известны результаты рейтингового голосования по выбору общественной территории, которая попадет в федеральную программу по благоустройству.

Напомним, что с огромным отрывом победил Гурьяновский лес, на втором месте – площадь Лейпунского.

Также сегодня состоялось заседание общественной комиссии, где были подведены итоги голосования. Отметим, что прошло одно в рекордные сроки – менее десяти минут понадобилось вице-мэру Вячеславу ЛЕЖНИНУ, чтобы зачитать доклад о результатах и вынести вопрос на голосование.

Каких-либо замечаний или предложений со стороны членов общественной комиссии не поступило. Вячеслав Вячеславович предложил каждому поставить подписи в бумагах в четырех местах и разойтись по домам.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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