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20 марта 2018
Спорт
Обнинские спортсмены поборолись за «Русскую весну»
В этих необычных соревнованиях приняли участие представители разных стран и городов России. Побороться за звание сильнейшего приехали спортсмены из Франции, Белоруссии, Тулы, Москвы, Брянска, Твери и из многих других городов ЦФО. Не остались в стороне и обнинцы.
Свою спортивную подготовку весьма успешно продемонстрировали воспитанники ДЮСШ «Держава». В упорной борьбе отвоевать у соперников «серебро» удалось Юрию АЗИЗЯНУ – воспитаннику тренера Романа ДЕМИНА.
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