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Обнинские спортсмены поборолись за «Русскую весну»

20 марта 2018
Спорт


Обнинские спортсмены поборолись за «Русскую весну»

На днях в подмосковном городе Видное впервые прошел международный фестиваль борьбы «Русская весна».

В этих необычных соревнованиях приняли участие представители разных стран и городов России. Побороться за звание сильнейшего приехали спортсмены из Франции, Белоруссии, Тулы, Москвы, Брянска, Твери и из многих других городов ЦФО. Не остались в стороне и обнинцы.

Свою спортивную подготовку весьма успешно продемонстрировали воспитанники ДЮСШ «Держава». В упорной борьбе отвоевать у соперников «серебро» удалось Юрию АЗИЗЯНУ – воспитаннику тренера Романа ДЕМИНА.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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