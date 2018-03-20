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Владислав Шапша предложил обнинцам погасить свет

20 марта 2018
Экология


Владислав Шапша предложил обнинцам погасить свет

Уже не первый год по всей земле проходит международная акция «Час Земли», главная цель которой - привлечь внимание людей к проблемам экологии на планете.

Принять в ней участие довольно просто, нужно всего лишь выключить свет во всем доме 24-го марта в период с 20:30 до 21:30, и тем самым показать свою заботу о сохранности планеты.

Однако это не единственная польза от мероприятия. Как считает мэр наукограда Владислав ШАПША, экологическая польза, безусловно, важна, но само по себе участие в таких мероприятиях раскрывает людей с положительной стороны и служит напоминанием об очень важных вещах, о которых мы часто забываем в повседневной жизни.

- Я буду принимать участие в этой акции и вообще считаю это хорошей инициативой. Даже не беря в расчет пользу для экологии и экономические выгоды от выключения света. Я думаю, здесь важна определенная культура и наше неравнодушие к миру, в котором мы живем. И таким несложным образом можно показать, что нам не все равно, - отметил Владислав Валерьевич.

К слову, впервые акция была проведена в 2007-ом году и с тех пор проходит на постоянной основе, привлекая все больше участников по всему земному шару.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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