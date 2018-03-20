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20 марта 2018
Экология
Владислав Шапша предложил обнинцам погасить свет
Уже не первый год по всей земле проходит международная акция «Час Земли», главная цель которой - привлечь внимание людей к проблемам экологии на планете.
Принять в ней участие довольно просто, нужно всего лишь выключить свет во всем доме 24-го марта в период с 20:30 до 21:30, и тем самым показать свою заботу о сохранности планеты.
Однако это не единственная польза от мероприятия. Как считает мэр наукограда Владислав ШАПША, экологическая польза, безусловно, важна, но само по себе участие в таких мероприятиях раскрывает людей с положительной стороны и служит напоминанием об очень важных вещах, о которых мы часто забываем в повседневной жизни.
- Я буду принимать участие в этой акции и вообще считаю это хорошей инициативой. Даже не беря в расчет пользу для экологии и экономические выгоды от выключения света. Я думаю, здесь важна определенная культура и наше неравнодушие к миру, в котором мы живем. И таким несложным образом можно показать, что нам не все равно, - отметил Владислав Валерьевич.
К слову, впервые акция была проведена в 2007-ом году и с тех пор проходит на постоянной основе, привлекая все больше участников по всему земному шару.
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