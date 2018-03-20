|
20 марта 2018
Люди
В ФЭИ откроют мемориальную доску Владимира Поплавского
Свою трудовую деятельность Владимир Михайлович начал с должности простого инженера, а закончил карьеру в статусе заместителя директора ГНЦ РФ ФЭИ по быстрым реакторам.
Владимир Поплавский приложил немало сил, чтобы возродить интерес к быстрым реакторам, как со стороны научной общественности, так и власти. Как результат его деятельности в 2009 году была принята Энергетическая стратегия России, которую предстоит реализовать до 2030 года.
Владимир Михайлович ушел из жизни 18 июня 2016 года. Двадцатого марта 2018 года этому выдающемуся ученому исполнилось бы восемьдесят лет. Именно к этой памятной дате и приурочено открытие мемориальной доски.
Просмотров: 250
Последние новости из рубрики «Люди» и по тэгам #ФЭИ, #мемориальная доска, #ученый:
20 декабря 2017
Евгений Гуров стал новым главой администрации Ермолина
Депутаты ермолинской Городской Думы утвердили нового руководителя местной администрации. Единогласным
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из самых известных обнинцев – Виктор Федорович Дроздов. Этого
26 октября 2017
В Калужской области назначен новый детский омбудсмен
Ещё в сентябре этого года досрочно покинула пост уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области
17 октября 2017
На помощь главному аудитору Обнинска приехала специалист из Брянской области
Сегодня на заседании комитета по социальной политике председатель обнинской контрольно-счетной палаты
18 октября 2017
Депутаты решили наградить Виктора Дроздова за заслуги перед Обнинском
Вопрос о награждении знаком «За заслуги перед городом» был рассмотрен местными депутатами на заседании
7 сентября 2017
Обнинец назначен руководителем Росгидромета
На днях стало известно об освобождении от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии
5 сентября 2017
Экс- глава Малоярославецкого района возглавил ГЖИ
На прошлой неделе Руслан САИДОВ, возглавлявший областную Жилинспекцию, покинул свой пост и возглавил
14 августа 2017
Дмитрий Стрельцов покинул свой пост
В последнее время в обнинской администрации уже установилась тенденция оттока кадров. На прошлой неделе
14 августа 2017
Шапша нашел себе замену!
Сегодня в Обнинске состоялось еще одно назначение. Напомним, утром стало известно, что вице-мэр по ЖКХ
25 июля 2017
Курировать сферу ЖКХ Боровского района будет чиновник из Кривского
Как стало известно в конце прошлой недели, в соседнем с Обнинском Боровском районе произошли очередные
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
20 марта 2018
Обнинские полицейские вычислили «карточного» вора
На...
20 марта 2018
Боровчане сместили
Сегодня...
20 марта 2018
В Балабанове появится наградной знак для особо отличившихся
В...
20 марта 2018
В Боровском районе подвели итоги голосования
По...
20 марта 2018
Фельдшер скорой помощи обворовывал пациентов
В...
19 марта 2018
Под Обнинском сгорела дача и пострадал хозяин
Вчера...
19 марта 2018
Обнинские коммунальщики надеются на потепление?
Учитывая,...
19 марта 2018
Балабановская поликлиника не выдерживает поток пациентов
В...
18 марта 2018
Обнинцы активно выбирают президента страны
Сегодня...
18 марта 2018
Обнинцы могут уточнить адрес своего участка при помощи интерактивной карты
Сегодня,...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
2
3
Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса
3
2
В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
4
1
В Обнинске «брусчатки» признают аварийными только перед расселением
5
1
В Обнинск зайдет новый сетевик
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.