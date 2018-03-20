В ФЭИ откроют мемориальную доску Владимира Поплавского

Торжественное событие произойдет в эту пятницу, 23 марта.Свою трудовую деятельность Владимир Михайлович начал с должности простого инженера, а закончил карьеру в статусе заместителя директора ГНЦ РФ ФЭИ по быстрым реакторам.Владимир Поплавский приложил немало сил, чтобы возродить интерес к быстрым реакторам, как со стороны научной общественности, так и власти. Как результат его деятельности в 2009 году была принята Энергетическая стратегия России, которую предстоит реализовать до 2030 года.Владимир Михайлович ушел из жизни 18 июня 2016 года. Двадцатого марта 2018 года этому выдающемуся ученому исполнилось бы восемьдесят лет. Именно к этой памятной дате и приурочено открытие мемориальной доски.



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