Обнинск
Новости
В ФЭИ откроют мемориальную доску Владимира Поплавского

20 марта 2018
Люди


В ФЭИ откроют мемориальную доску Владимира Поплавского

Торжественное событие произойдет в эту пятницу, 23 марта.

Свою трудовую деятельность Владимир Михайлович начал с должности простого инженера, а закончил карьеру в статусе заместителя директора ГНЦ РФ ФЭИ по быстрым реакторам.

Владимир Поплавский приложил немало сил, чтобы возродить интерес к быстрым реакторам, как со стороны научной общественности, так и власти. Как результат его деятельности в 2009 году была принята Энергетическая стратегия России, которую предстоит реализовать до 2030 года.

Владимир Михайлович ушел из жизни 18 июня 2016 года. Двадцатого марта 2018 года этому выдающемуся ученому исполнилось бы восемьдесят лет. Именно к этой памятной дате и приурочено открытие мемориальной доски.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 250

Последние новости из рубрики «Люди» и по тэгам #ФЭИ, #мемориальная доска, #ученый:


20 декабря 2017

Евгений Гуров стал новым главой администрации Ермолина
Депутаты ермолинской Городской Думы утвердили нового руководителя местной администрации. Единогласным...
1 ноября 2017

Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из самых известных обнинцев – Виктор Федорович Дроздов. Этого...
26 октября 2017

В Калужской области назначен новый детский омбудсмен
Ещё в сентябре этого года досрочно покинула пост уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области...
17 октября 2017

На помощь главному аудитору Обнинска приехала специалист из Брянской области
Сегодня на заседании комитета по социальной политике председатель обнинской контрольно-счетной палаты...
18 октября 2017

Депутаты решили наградить Виктора Дроздова за заслуги перед Обнинском
Вопрос о награждении знаком «За заслуги перед городом» был рассмотрен местными депутатами на заседании...
7 сентября 2017

Обнинец назначен руководителем Росгидромета
На днях стало известно об освобождении от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии...
5 сентября 2017

Экс- глава Малоярославецкого района возглавил ГЖИ
На прошлой неделе Руслан САИДОВ, возглавлявший областную Жилинспекцию, покинул свой пост и возглавил...
14 августа 2017

Дмитрий Стрельцов покинул свой пост
В последнее время в обнинской администрации уже установилась тенденция оттока кадров. На прошлой неделе...
14 августа 2017

Шапша нашел себе замену!
Сегодня в Обнинске состоялось еще одно назначение. Напомним, утром стало известно, что вице-мэр по ЖКХ...
25 июля 2017

Курировать сферу ЖКХ Боровского района будет чиновник из Кривского
Как стало известно в конце прошлой недели, в соседнем с Обнинском Боровском районе произошли очередные...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.