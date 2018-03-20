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Обнинские коммунальщики уделяют ливневкам особенное внимание

20 марта 2018
ЖКХ


Обнинские коммунальщики уделяют ливневкам особенное внимание

Рано или поздно минусовую температуру за окном сменит весеннее потепление, и тогда, учитывая количество снега на улицах наукограда велик риск превращения Обнинска в «маленькую Венецию».

Впрочем, как уверил директор МПКХ Владислав УС, его сотрудники прилагают максимум усилий, чтобы не допустить подобного сценария.
- Ливневые канализации у нас находятся на постоянном контроле. Их регулярно очищают от снега и растапливают наледь в случае её образования. Иными словами прилагаем все усилия, чтобы не допустить подтопления, - заявил Владислав Юрьевич.
Также, по словам Уса, особое внимание уделяется тем участкам города, где ливневых канализаций не предусмотрено. Например, коммунальщики стараются регулярно вывозить снег с территории поселка Обнинский, чтобы в случае таяния уровень воды не превысил допустимых норм.
 
 
Автор новости: Степан Федоров

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