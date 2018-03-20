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В Обнинске болеют семь процентов школьников

20 марта 2018
Медицина


В Обнинске болеют семь процентов школьников

Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, на сегодняшний день в детских садах города болеет 551 ребенок, что соответствует восьми процентам от общего числа посещающих.

В школах Обнинска тех, кто заболел ОРВИ, еще меньше, всего лишь 7,2 процента.

По словам Татьяны Валерьевны, в этом году серьезного всплеска заболеваемости среди детей зафиксировано не было. Лишь однажды пришлось закрывать класс на карантин, однако такие меры позволили избежать распространения инфекции в целом по школе.

- Маленьких детей от всплеска заболеваемости спасает то, что ученики первых классов в третьей четверти уходят на дополнительные каникулы, - уверена Татьяна Волнистова.

Не последним аргументом в борьбе с вирусными инфекциями служит вакцинация, которая создает иммунную прослойку.

- Однако весной может быть всплеск заболеваемости, так как все оттаивает. Небольшой подъем возможен после весенних каникул, так как дети стараются в это время посещать другие города, - рассказывает Волнистова.

Вести мониторинг эпидемиологической обстановки среди детей в Управлении общего образования по традиции будут до конца первой декады мая.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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