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Фельдшер скорой помощи обворовывал пациентов

20 марта 2018
Криминал


Фельдшер скорой помощи обворовывал пациентов

В соседнем с Обнинском Жуковском районе вынесен приговор фельдшеру Центральной районной больницы, виновному в хищении имущества пациента.

Как проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры, 36-летний фельдшер станции скорой помощи, прибыв на вызов, похитил из сумки пациентки, находившейся в бессознательном состоянии, ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей.

Причем, как выяснилось на суде, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. И совершил он его первый раз в Обнинске, куда также приехал по вызову. Тогда незадачливый медик умыкнул из квартиры больного ювелирные изделия. И, несмотря на то, что судимость за указанное преступление была уже погашена, районный суд поддержал ходатайство прокурора об отказе подсудимому в прекращении нового уголовного дела за примирением с потерпевшим.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год и шесть месяцев – с удержанием из заработной платы осужденного десяти процентов ежемесячно в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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