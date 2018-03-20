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20 марта 2018
Политика
В Боровском районе подвели итоги голосования
За Владимира ПУТИНА свои голоса отдали почти 78% боровчан, за Павла ГРУДИНИНА – 10,11%, за Владимира ЖИРИНОВСКОГО – 6,81% и т.д.
– Выборы повсеместно признаны состоявшимися. Жалоб или обращений в избирательные комиссии от непосредственных участников избирательной компании, которые ставили бы под сомнение результаты голосования, не поступало, – отметил Кирилл Юрьевич.
Что касается явки по отдельным поселениям, то лидером в Боровском районе стало СП Асеньевское, где на избирательные участки пришло 81,15% жителей, имеющих право голоса.
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