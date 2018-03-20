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В Боровском районе подвели итоги голосования

20 марта 2018
Политика


В Боровском районе подвели итоги голосования

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Боровского района Кирилла СПИЧЕНКОВА, в мероприятии по выбору Президента России приняли участие 31 тысяча 824 избирателя (68,1%).

За Владимира ПУТИНА свои голоса отдали почти 78% боровчан, за Павла ГРУДИНИНА – 10,11%, за Владимира ЖИРИНОВСКОГО – 6,81% и т.д.

– Выборы повсеместно признаны состоявшимися. Жалоб или обращений в избирательные комиссии от непосредственных участников избирательной компании, которые ставили бы под сомнение результаты голосования, не поступало, – отметил Кирилл Юрьевич.

Что касается явки по отдельным поселениям, то лидером в Боровском районе стало СП Асеньевское, где на избирательные участки пришло 81,15% жителей, имеющих право голоса.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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