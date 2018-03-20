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Обнинские полицейские вычислили «карточного» вора

20 марта 2018
Криминал


Обнинские полицейские вычислили «карточного» вора

На данный момент сотрудники полиции города Обнинска расследуют уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковской карты.

Отметим, что личность преступника стражи правопорядка успешно установили.

Банковская карта, с которой вор снял деньги, принадлежала обнинскому пенсионеру. Всего потерпевший лишился 200 тысяч рублей.

Как оказалось, злоумышленник состоял в отношениях с родственницей потерпевшего. В какой-то момент мужчина 1971-го года рождения, воспользовавшись доверием женщины, выведал пин-код от банковской карты и в итоге снял с нее деньги.

На данный момент фигурант дал признательные показания. За совершенное преступление, мужчина может отправиться в места не столь отдаленные на пять лет.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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