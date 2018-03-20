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20 марта 2018
Благоустройство
Мэр Обнинска порекомендовал коллегам готовиться к субботникам
В прошлом году в Обнинске состоялось рекордное количество субботников, с не менее рекордным количеством участников.
Обнинцы от мала до велика выходили на улицы, в лес, на общественные территории и приводили город в порядок.
Но если в прошлом году большинство мероприятий проводились в рамках Года Экологии, то в этом году мэр Обнинска Владислав ШАПША просто хочет продолжить начатую традицию.
- Вспомните, как в прошлом году мы организованно проводили субботники. Люди очень активно участвовали и я уверен, что традицию надо продолжить. В апреле как раз начнется пора субботников, и я рекомендую всем уже начать готовиться к ним, - сказал Владислав Валерьевич.
Надеемся, что проведению массовой «уборки» в Обнинске не помешает снег. Потому что фактически на конец марта его в наукограде слишком много, чтобы можно было вообще говорить о проведении каких-либо экологических акций.
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