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В Балабанове появится наградной знак для особо отличившихся

20 марта 2018
Общество


В Балабанове появится наградной знак для особо отличившихся

В начале года Глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ озвучил идею утверждения в муниципалитете награды-знака «За заслуги перед городом Балабаново».

И поскольку депкорпус его поддержал, за месяц подготовили два эскиза, которые и представили на недавнем заседании ГД.

Согласно идее, новую награду будут вручать преимущественно на День города, тем, кто совершить что-то очень полезное для Балабанова в любой сфере деятельности, или отличился героизмом в критических ситуациях.

Рассмотрев два варианта наградного знака, депкорпус отдал предпочтение второму варианту. Знак «За заслуги перед городом Балабаново» будет представлять собой медаль в форме круга, с изображением герба города на голубом фоне и соответствующей надписи по окружности на верхней части, и порядкового номера на тыльной стороне. Администрации уже поручено изготовить награды, которые будут находиться на хранении в аппарате Гордумы.

Между тем, пока неизвестно, когда появится первый претендент на почетный знак и добавят ли к нему денежную премию.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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