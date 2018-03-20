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20 марта 2018
Общество
В Балабанове появится наградной знак для особо отличившихся
В начале года Глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ озвучил идею утверждения в муниципалитете награды-знака «За заслуги перед городом Балабаново».
И поскольку депкорпус его поддержал, за месяц подготовили два эскиза, которые и представили на недавнем заседании ГД.
Согласно идее, новую награду будут вручать преимущественно на День города, тем, кто совершить что-то очень полезное для Балабанова в любой сфере деятельности, или отличился героизмом в критических ситуациях.
Рассмотрев два варианта наградного знака, депкорпус отдал предпочтение второму варианту. Знак «За заслуги перед городом Балабаново» будет представлять собой медаль в форме круга, с изображением герба города на голубом фоне и соответствующей надписи по окружности на верхней части, и порядкового номера на тыльной стороне. Администрации уже поручено изготовить награды, которые будут находиться на хранении в аппарате Гордумы.
Между тем, пока неизвестно, когда появится первый претендент на почетный знак и добавят ли к нему денежную премию.
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