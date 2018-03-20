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Боровчане сместили Бориса Титова

20 марта 2018
Выборы


Боровчане сместили Бориса Титова

Сегодня в Боровском районе подвели итоги выборов президента России.

Никакого удивления озвученные цифры, набранные первой четверкой претендентов, не вызвали.

Владимиру ПУТИНУ кредит доверия продлили 77,39% избирателей. Павел ГРУДИНИН получил от боровчан 10,11%, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ – 6,81%, а Ксения СОБЧАК – 1,34% проголосовавших.

А вот на четверку аутсайдеров у боровчан оказался свой взгляд при распределении их фамилий в «турнирной» таблице. Если Григорию ЯВЛИНСКОМУ удалось сохранить свое пятое место с голосами 0,77% жителей, то Борис ТИТОВ, занимающий по данным ЦИК шестое место, был свернут жителями боровских поселений в конец списка, получив поддержку лишь от 0, 64% проголосовавших.

Поэтому на вопрос «А что Титов?», здесь ответят, что он уступил даже Сергею БАБУРИНУ, который в общероссийском рейтинге стоит на восьмой ступени, а у боровчан получил 0,73% голосов и поднялся на шестое место, а также товарищу Максиму (СУРАЙКИНУ), нашедшему поддержку у 0,65% избирателей.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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