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20 марта 2018
Выборы
Боровчане сместили Бориса Титова
Никакого удивления озвученные цифры, набранные первой четверкой претендентов, не вызвали.
Владимиру ПУТИНУ кредит доверия продлили 77,39% избирателей. Павел ГРУДИНИН получил от боровчан 10,11%, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ – 6,81%, а Ксения СОБЧАК – 1,34% проголосовавших.
А вот на четверку аутсайдеров у боровчан оказался свой взгляд при распределении их фамилий в «турнирной» таблице. Если Григорию ЯВЛИНСКОМУ удалось сохранить свое пятое место с голосами 0,77% жителей, то Борис ТИТОВ, занимающий по данным ЦИК шестое место, был свернут жителями боровских поселений в конец списка, получив поддержку лишь от 0, 64% проголосовавших.
Поэтому на вопрос «А что Титов?», здесь ответят, что он уступил даже Сергею БАБУРИНУ, который в общероссийском рейтинге стоит на восьмой ступени, а у боровчан получил 0,73% голосов и поднялся на шестое место, а также товарищу Максиму (СУРАЙКИНУ), нашедшему поддержку у 0,65% избирателей.
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