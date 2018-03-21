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21 марта 2018
ЖКХ
В Боровске стало светлее
Ее причина заключается не столько в сезонных аномалиях погоды, сколько в изношенном оборудовании, включая устаревшие электроподстанции и покосившиеся столбы.
В последние два года работа по нормализации ситуации идет систематически, причем в любое время года. А потому за минувший зимний период в Боровске удалось сделать существенный объем работ, который теперь значительно облегчит жизнь горожанам.
Плановые совместные работы администрации города и специалистов РЭС по ремонту и обновлению сетей электроснабжения дали результат на улице Берникова, где жом № 114 был переключен на новую линию энергоснабжения. Теперь эти боровчане могу забыть о таких проблемах с энергоснабжением, как внезапные отключения и низкое напряжение в сети, что не только вызывало неудобства, но и приводило к порче бытовой техники.
Кроме того, в новом году балов остановлено освещение возле детского сада на ул. Женщин Работниц, а также по обращениям граждан ликвидировали проблемы уличного освещения на улицах Победы, Берникова, Молодежная, Сенявина, Ефремова, Ольховая, Кирова, Гущина и пер. Дружбы.
Светлана ЗАЦРИННАЯ
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