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В Боровске стало светлее

21 марта 2018
ЖКХ


В Боровске стало светлее

Проблемы с подачей электричества – одна из проблем, которая знакома практически всем поселениям Боровского района.

Ее причина заключается не столько в сезонных аномалиях погоды, сколько в изношенном оборудовании, включая устаревшие электроподстанции и покосившиеся столбы.

В последние два года работа по нормализации ситуации идет систематически, причем в любое время года. А потому за минувший зимний период в Боровске удалось сделать существенный объем работ, который теперь значительно облегчит жизнь горожанам.

Плановые совместные работы администрации города и специалистов РЭС по ремонту и обновлению сетей электроснабжения дали результат на улице Берникова, где жом № 114 был переключен на новую линию энергоснабжения. Теперь эти боровчане могу забыть о таких проблемах с энергоснабжением, как внезапные отключения и низкое напряжение в сети, что не только вызывало неудобства, но и приводило к порче бытовой техники.

Кроме того, в новом году балов остановлено освещение возле детского сада на ул. Женщин Работниц, а также по обращениям граждан ликвидировали проблемы уличного освещения на улицах Победы, Берникова, Молодежная, Сенявина, Ефремова, Ольховая, Кирова, Гущина и пер. Дружбы.

Светлана ЗАЦРИННАЯ
 
 
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