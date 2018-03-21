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В Обнинске собираются составить карту «убитых» дорог

21 марта 2018
Дороги


В Обнинске собираются составить карту «убитых» дорог

Соответствующее распоряжение своим подчиненным дал глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Сити-менеджер подчеркнул, что действовать надо по принципу: «Готовь сани летом…». Поэтому в начале следующей недели коммунальный комплекс должен положить на стол главе администрации документ со списком дорог и тротуаров, которые затронет капитальный ремонт.

В принципе, эти действия нельзя назвать преждевременными, так как перед началом ремонта должна еще пройти процедура торгов, которая займет немало времени.

Да и с поиском объектов, которые нуждаются в ремонте, у чиновников проблем тоже не возникнет. Конечно, некоторые тротуары еще завалены снегом, и оценить их состояние проблематично, однако другие внешний вид других просто «кричит» о необходимости обратить на них внимание.

Так, например, дойти до налоговой в Обнинске и не поломать ноги, надо еще постараться. Асфальта на части тротуара там попросту нет, поэтому это место уж точно должно войти в список ремонтных работ.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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