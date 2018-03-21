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Обнинские депутаты осчастливили коллег своим визитом

21 марта 2018
Власть


Обнинские депутаты осчастливили коллег своим визитом

Вчерашнее заседание комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания было под угрозой срыва, так как депутатам едва удалось набрать кворум.

К назначенному времени присутствовали только председатель комитета Роман АНЦИФЕРОВ и его заместитель Анатолий ШАТУХИН. Анатолий Ефимович был в прекрасном расположении духа, много шутил и поздравил всех присутствующих с Днем счастья. В свою очередь Роман Георгиевич поздравил коллег-депутатов и работников мэрии в Днем ЖКХ. Связи между двумя этими праздниками никто не усмотрел, но поздравления всем были приятны.

А сам комитет все-таки состоялся. Через некоторое время подтянулись опоздавшие: Евгений ХАЛЕЦКИЙ, Светлана ЛУКЬЯНЕНКО и Людмила СЕРГЕЕВА.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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