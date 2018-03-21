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Сергей Воронежский: «Обнинск всегда будет привлекать преступников»

21 марта 2018
Силовики


Сергей Воронежский: «Обнинск всегда будет привлекать преступников»

Сегодня главный полицейский Обнинска Сергей Воронежский провел свою первую пресс-конференцию, ответив на самые разные вопросы журналистов.

В рамках встречи Сергей Сергеевич рассказал о видах преступлений, которые сегодня наиболее актуальны для первого наукограда, вспомнил свой предыдущий опыт в раскрытии преступлений, а также поделился мыслями относительно кадровых изменений.

Что касается последнего пункта, то, как заявил Воронежский, пересматривать команду, которую он возглавляет сегодня, он не намерен.

- Во-первых, я не имею на это морального права. Я не вижу смысла рушить хорошее. Нужно помогать, для чего я сюда и пришел, - прокомментировал он.

При этом главный полицейский отметил, что дефицит с кадрами в обнинском подразделении все-таки есть. На сегодняшний день команде недостает порядка 20 штатных единиц.

- Текучка есть. И вот здесь как раз играет роль близость Обнинска к Москве. Ехать вроде недалеко, а деньги там уже другие, - считает Воронежский.

Если говорить о преступлениях, которые на сегодняшний день преобладают в Обнинске, то лидирующие позиции по-прежнему занимают кражи и мошенничество.

- Обнинск всегда будет привлекать преступников, потому что это довольно богатый город. Посмотрите, город развивается, строится, а это значит, что здесь есть деньги, - заявил полицейский.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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