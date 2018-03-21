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21 марта 2018
ЖКХ
У обнинцев не получится сэкономить на лифтах
Необходимость в разработке этого постановления, по словам сотрудников администрации, связана с тем, что имеющиеся тарифы и методы их расчета были актуальны на момент их принятия в 2008-ом году, и сегодня уже окончательно устарели.
Среди прочих услуг, попадающих в графу о содержании, числится также и обслуживание лифтового оборудования, в связи с чем, парламентарий Людмила СЕРГЕЕВА задала вполне резонный вопрос – будут ли в новом постановлении как-то учитываться интересы жильцов первого-второго этажей, которые лифтами не пользуются, но наравне со всеми платят за их содержание.
Ответ со стороны начальника отдела тарифной политики Галины МАКСИМОВОЙ не содержал в себе ничего нового.
- По законодательству, лифты входят в общедомовое имущество, а за его содержание должны платить все жители без исключения, - прокомментировала Галина Константиновна.
К слову, в некоторых регионах применяется так называемый дифференцируемый подход к оплате, когда администрация из своих средств компенсирует жильцам первых этажей их затраты, но по словам чиновников, этот вариант не совсем правильный и даже несколько незаконный.
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