Водители обнинских маршруток опять чудят

В Обнинске стоимость проезда в маршрутных такси повысилась, но качество обслуживания пассажиров ничуть не изменилось.Каждый раз, когда журналисты жалуются на длительное отсутствие двенадцатого номера, на них обижается предприниматель, работающий на этом маршруте. Дескать, клевещите, наговариваете.Однако сегодня утром ситуация вновь повторилась. Пассажиры ждали маршрутку около пятнадцати минут.Увидев их гнев, взволнованный водитель даже не стал простаивать на стоянке свои три минуты и сразу же тронулся с места. Свое недовольство высказали ему и диспетчеры.



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