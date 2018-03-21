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21 марта 2018
Выборы
Три участковые комиссии наградят деньгами за активность электората
Чтобы привлечь население и обеспечить явку, в администрации работали не покладая рук, устраивая всяческие конкурсы и концертные программы.
Однако кроме самих избирателей в конкурсе смогли поучаствовать и члены участковых избирательных комиссий (УИК). Так, постановлением администрации был объявлен конкурс среди УИК на лучшее проведение и организацию выборов Президента страны.
Первое место заняла УИК под номером 2039, которая располагалась в Городском дворце культуры. Выразить свое мнение 18 марта здесь пожелали 1932 избирателя из 2713 граждан, относящихся к этому участку.
«Серебро» досталось УИК 2015, работавшей в 12 школе. Здесь проголосовали 962 избирателя из 1369 возможных.
И на третьем месте оказалась избирательная комиссия, работающая в Центральной библиотеке, где проголосовали две тысячи горожан.
За свою работу УИК будут награждены денежными выплатами – 60, 50 и 40 тысяч соответственно.
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