Обнинск
Новости
Обнинцев приглашают на «Порнофильмы»

21 марта 2018
Культура


Обнинцев приглашают на «Порнофильмы»

Такое сообщение от одного из сообществ в социальной сети получила местная жительница Галина.

Мероприятие, как было указано в послании, состоится 23 марта в весьма известном в Обнинске рок-заведении «Бах», где, как правило, выступают различные музыкальные группы.

Впрочем, как выяснила женщина после, вчитавшись внимательнее в суть излагаемого, речь идет вовсе не о просмотре фильмов для взрослых, а об очередном камерном выступлении. «Бах» действительно посетит музыкальная группа под названием «Порнофильмы».

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 263

Последние новости из рубрики «Культура» и по тэгам #бах, #концерт:


2 марта 2018

Для обнинских женщин споют Фотий, Королев и Матвейчук
В период празднования самой «нежной» даты в календаре – Международного женского дня, в Обнинске пройдет...
15 февраля 2018

Боровск остался без «Золотого кольца»
Министерство культуры России сообщило о включении Углича в туристический маршрут «Золотое кольцо России».
11 января 2018

Создание Музея атомной энергетики обсудят на ГНТС
Возрождение городского научно-технического совета в Обнинске многие восприняли восторженно. Однако иногда...
10 января 2018

Обнинский тенор открыто выступил против устаревшего формата новогодних шоу-программ
Накануне новогодних праздников общественность широко обсуждала устаревший формат концертов, предлагаемых...
26 декабря 2017

В обнинском музее открылась выставка картин Натальи Иволгиной
На днях в музее истории города Обнинска состоялось открытие выставки работ известной местной художницы...
20 декабря 2017

В Обнинске покажут работы великого французского иллюстратора
Уже буквально через пару дней, 22-го декабря, жители наукограда смогут ознакомиться с работами Гюстава...
13 декабря 2017

Обнинским творческим коллективам подтвердили звание «народных»
На вчерашнем заседании Обнинского Горсобрания депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы подтвердить...
12 декабря 2017

Илья Веселов призвал сделать сцену ДК Боровского района безопасней
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил своего заместителя по социальным вопросам Алексея ГЕРАСЬКИНА...
11 декабря 2017

Обнинск встретил студентов из 24 стран
На днях в Обнинске уже в третий раз прошел международный студенческий фестиваль «Все флаги в гости будут...
7 декабря 2017

В городском парке открылась выставка фотографий
С началом декабря в Обнинске не только выпал снег, но и появились новогодние украшения. Первым отличился...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.