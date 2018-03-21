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21 марта 2018
Культура
Обнинцев приглашают на «Порнофильмы»
Такое сообщение от одного из сообществ в социальной сети получила местная жительница Галина.
Мероприятие, как было указано в послании, состоится 23 марта в весьма известном в Обнинске рок-заведении «Бах», где, как правило, выступают различные музыкальные группы.
Впрочем, как выяснила женщина после, вчитавшись внимательнее в суть излагаемого, речь идет вовсе не о просмотре фильмов для взрослых, а об очередном камерном выступлении. «Бах» действительно посетит музыкальная группа под названием «Порнофильмы».
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