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В Обнинске вот-вот приступят к капремонту

21 марта 2018
ЖКХ


В Обнинске вот-вот приступят к капремонту

На комитете по ЖКУ начальник отдела по реализации жилищной политики администрации города Обнинска Юлия БАРГАЕВА рассказала о ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города в текущем году.

Данные работы в Обнинске запланированы на сумму 392 миллиона рублей. И на эти деньги в 45-ти многоквартирных домах будет производиться замена лифтового оборудования, в пяти домах – замена кровли, в одном – замена отмостки, в двух жилых зданиях запланирован ремонт фасадов, еще в четырех – капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей.

Юлия Баргаева проинформировала, что в настоящее время Фонд капитального ремонта, выступающий заказчиком для данных видов работ, проводит аукцион по разработке проектно-сметной документации. Далее последует аукцион на поиск подрядчиков.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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