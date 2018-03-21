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21 марта 2018
ЖКХ
В Обнинске вот-вот приступят к капремонту
Данные работы в Обнинске запланированы на сумму 392 миллиона рублей. И на эти деньги в 45-ти многоквартирных домах будет производиться замена лифтового оборудования, в пяти домах – замена кровли, в одном – замена отмостки, в двух жилых зданиях запланирован ремонт фасадов, еще в четырех – капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей.
Юлия Баргаева проинформировала, что в настоящее время Фонд капитального ремонта, выступающий заказчиком для данных видов работ, проводит аукцион по разработке проектно-сметной документации. Далее последует аукцион на поиск подрядчиков.
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