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21 марта 2018
Дороги
В Обнинске могут начать бороться с большегрузами
Про то, что водители тяжелых песковозов, бесперебойным потоком идущие со стороны плотины, уже давно превратились в серьезную проблему, говорилось не раз.
Ушлые шоферы стараются забить свои грузовики под завязку, застревая на подъемах и попросту убивая дороги, которые обнинские коммунальщики вынуждены латать по нескольку раз в год.
Однако возможно в скором времени на нерадивых водителей и их начальников может найтись достойная управа. Как рассказал корреспондентам «Obninsk.Name» депутат городского Собрания Анатолий ШАТУХИН, в настоящий момент рассматривается вопрос о создании с этой стороны поста весового контроля.
- В этом году губернатор обещал изменить законодательство в части установки весовых станций, которые в онлайн режиме будут на фото фиксировать нарушителей и все необходимые данные. Если нарушителей начать штрафовать на постоянной основе, то рано или поздно они поймут, что нормативы все-таки надо соблюдать, - заметил Анатолий Ефимович.
О том, когда следует ждать появление такого поста, пока говорить рано, но у горожан, регулярно пользующихся этой дорогой, появился повод надеяться, что власти смогут навести здесь порядок.
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