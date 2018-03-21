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Житель Обнинска отправится за решетку за незаконное хранение оружия

21 марта 2018
Криминал


Житель Обнинска отправится за решетку за незаконное хранение оружия

Уголовное дело обнинскими правоохранителями возбуждено в отношении местного жителя.

Согласно материалам уголовного дела еще в 2013 мужчина незаконно приобрел у неизвестного гражданина на территории Обнинска копию капсюльного револьвера калибра 44, относящуюся к нарезному огнестрельному оружию, макет ПМ, не пригодный для стрельбы, части револьвера, охотничьи патроны, в том числе и военный патрон 1943 года, которые хранил в своей квартире.

В декабре 2017 года оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ Калужской области.

С целью определения категории оружия и боеприпасов, способа производства и баллистических характеристик, вышеуказанные предметы были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области. Результаты оказались положительными.

Таким образом, в действиях фигуранта были усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ – незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему. Полученные данные послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

По завершению расследования материалы будут направлены в суд. Согласно действующему законодательству, за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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