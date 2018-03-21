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Обнинец хотел сделать девушке подарок, а стал жертвой мошенника

21 марта 2018
Криминал


Обнинец хотел сделать девушке подарок, а стал жертвой мошенника

Молодой парень, житель города Обнинска, ведомый самыми светлыми чувствами, хотел сделать своей девушке подарок – дорогостоящий мобильный телефон.

Совершить покупку парень решил в сети интернет на одной из многочисленных и известных площадок. Пообщавшись с продавцом по телефону и договорившись о доставке, обнинец оплатил покупку в размере 45 тысяч рублей.

Как вы понимаете, в назначенный день посылка на имя адресата не прибыла. Более того, потерпевший связался с транспортной компанией, которая должна была доставить телефон, но, как оказалось, ее сотрудники вообще никогда не сотрудничали с названной обнинцем организацией. Попытки дозвониться до продавцов также успеха не принесли.

После этого расстроенный парень пришел в полицию города Обнинска и написал заявление. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В свою очередь стражи правопорядка в очередной раз просят обнинцев быть бдительными при совершении покупок через интернет. Доверять только проверенным продавцам, изучать отзывы и тщательно проверять информацию об организации или индивидуальном предпринимателе.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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