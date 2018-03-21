Обнинск
Новости
В обнинских маршрутках учат мудрости

21 марта 2018
Транспорт


В обнинских маршрутках учат мудрости

Несмотря на то, что в обнинских маршрутках по-прежнему грязно и неудобно, некоторые водители решили весьма креативно подойти к вопросу «декораций».

Так в одном из местных маршрутных такси появилась мудрость за авторством Омара Хайяма. Примечательно, что появлению данного стихотворения предшествовала история.

Если верить водителю, то мудрость появилась после того, как пассажиры начали скандалить прямиком в транспортном средстве из-за того, что он долго стоял на остановке.

Было бы, конечно, здорово, чтобы перевозчики с такой же активностью наводили порядок в салонах, с какой они учат горожан не злиться и быть добрее.


 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

Все статьи
автора
Просмотров: 205

Последние новости из рубрики «Транспорт»:


21 марта 2018

С воскресенья электрички будут ходить по-новому
25 марта меняется расписание электропоездов по маршруту Москва-Калуга. С этого дня, как сообщили в ЦППК,...
21 марта 2018

Водители обнинских маршруток опять чудят
В Обнинске стоимость проезда в маршрутных такси повысилась, но качество обслуживания пассажиров ничуть...
14 марта 2018

Обнинские власти ожидали большей сознательности от перевозчиков
Выполняя поручение мэра Обнинска Владислава ШАПШИ, управление потребительского рынка, транспорта и связи...
13 марта 2018

Мэр Обнинска пообещал решить транспортные проблемы льготников в этом году
Мы уже неоднократно рассказывали о бедственном состоянии автопарка МП «ПАТП». Мало того, что автобусы...
6 марта 2018

Долететь из Москвы до Калуги можно меньше чем за 200 рублей!
Авиакомпания Utair открывает весьма необычную акцию, предлагая скидку в размере 300 рублей на любые перелеты.
22 февраля 2018

Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
Не так давно некоторые остановочные павильоны Обнинска начали преображаться. На части появились металлические...
6 февраля 2018

Из Калуги в Москву теперь можно долететь
Международный аэропорт «Калуга» в скором времени откроет дополнительные рейсы сообщением «Калуга – Внуково».
31 января 2018

Почти миллион рублей уйдет на диагностику водителей МП «ОПАТП»
Соответствующий лот размещен на портале закупок. По условиям аукциона, МП «ПАТП» требуется...
29 января 2018

Доехать в Обнинск из Малоярославца стало еще дороже
Не успели жители и гости Обнинска опомниться от повышения цены за проезд в городских маршрутных такси,...
29 января 2018

За три дня чиновники проверили половину обнинских маршруток
Соответствующее распоряжение Управлению потребительского рынка, транспорта и связи на прошлой неделе...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.