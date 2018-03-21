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21 марта 2018
Благоустройство
Балабановский рейтинг возглавила дорога к поликлинике
Рейтинговое голосование по четырем объектам – строительству пешеходной зоны до поликлиники, сквера на улице Кооперативной, создания зоны отдыха рядом с городским Домом культуры и завершение обустройства сквера на ул. Гагарина, провели 18 марта.
В результате 1614 голосами на первое место поместили дорогу к поликлинике, которая по проекту будет выполнена в компании с велодорожками, газонами и элементами благоустройства, которые позволят жителям города не только безопасно добраться до медицинского учреждения, но и отдохнуть по пути следования.
На втором месте оказался сквер на ул. Кооперативной, за ним «гагаринский» объект и в завершении списка – территория у ДК. Как заверили в администрации, два из трех этих проектов получат старт в работах в 2018 году. Сделать это планируют путем рачительного использования программных средств, сэкономленных на торгах.
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