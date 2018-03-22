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Обнинские школьники готовятся к каникулам

22 марта 2018
Образование


Обнинские школьники готовятся к каникулам

Как рассказала начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, последний учебный день в третьей четверти у большинства обнинских школьник приходится на завтра, 23 марта.

Те ребята, которые учатся по шестидневной программе, закончат обучение 24 марта.

Завершающая четверть в этом учебном году стартует второго апреля.

- Но сразу оговорюсь: Управление образования старается формировать единое образовательное пространство, но каникулярное время может разниться среди школ города в 1-2 дня, - прокомментировала Татьяна Валерьевна.

Волнистова также добавила, что все кружки и секции, осуществляющие свою деятельность на базе школ, продолжат работать в период школьных каникул.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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