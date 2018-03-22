|
22 марта 2018
Ну и ну!
Заезжие циркачи пугают горожан
- Это просто какой-то кошмар. Вы представляете, в пять часов вечера на улице Энгельса и так достаточно большой поток машин, а тут вдруг откуда-то слышится громкий голос. Сразу и не разберешь, что говорилось, однако и автомобилистов и пешеходов это просто привело в ступор, - уверяет женщина.
По словам горожанки, уже после невольные слушатели поняли, что таким образом о своем приезде сообщает очередной цирк, разместившийся рядом с торговым центром в Обнинске. Чтобы не тратиться на рекламу, артисты действуют по принципу – «Дешево и сердито». Вешают на машину громкоговоритель и разъезжают по улицам города, транслируя запись.
- Но ведь должна же на них быть какая-то управа? - недоумевает Галина. – Такой шум ведь и к аварии может привести, это же дорога, а не развлекательный центр.
Как пояснила порталу Obninsk.Name начальник Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА, администрация никаких разрешений на пребывание цирка в городе не давала. Поэтому жители, столкнувшиеся с таким нарушением, могут зафиксировать номер машины и обратиться с жалобой либо в Управление культуры, либо в правоохранительные органы. Последним и предстоит разбираться в сложившейся ситуации.
Просмотров: 363
Последние новости из рубрики «Ну и ну!» и по тэгам #шум, #цирк, #безопасность:
8 марта 2018
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
Коммунальщики соседнего с Обнинском Малоярославецкого района не перестают удивлять жителей. Вместо того,
26 февраля 2018
Снежные заносы помогают балабановцам плевать на ограничения
Администрация Балабанова в 2017 году пошла навстречу жителям дома №9 на ул. Гагарина, и установила с
25 февраля 2018
В Обнинске проверили светофоры
В Обнинске активно ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, за последние две
12 февраля 2018
В Балабанове УК перекрыла единственный проход к школе
В Балабанове из-за нерасторопности УК «РЭУ» учащиеся СОШ №1 сегодня добираться до учебного заведения
22 января 2018
Илья Веселов попросил полицейских следить за безопасностью на катках
Этой зимой руководитель администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ призвал глав поселений организовать
19 января 2018
В Балабанове отгородились от автомобилистов полусферами
Ситуация с парковкой автотранспорта в Балабанове с каждым годом усугубляется. Машин у граждан становится
29 декабря 2017
Обнинские водители получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки
На улицах Обнинска появились Дед Мороз и Снегурочка. Но не обычные, а полицейские. Как проинформировали
22 декабря 2017
В следующем году в Обнинске по-новому подсветят пешеходные переходы
В этом году на обновленном пешеходном переходе возле «Триумф Плазы» было введено так называемое контурное
20 декабря 2017
Обнинским дружинникам могут предоставить льготную страховку
Сейчас в Обнинске патрулируют город 35 добровольных народных дружинников. И курирующий их деятельность
29 ноября 2017
Боровские муниципалитеты «поделят» полицию
В соседнем с Обнинском Боровском районе предстоит непростая задача – поделить сотрудников ОМВД. Такая
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
22 марта 2018
Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу автомобиля
Прокуратура...
22 марта 2018
Водоканалу отдадут боровское имущество
Не...
22 марта 2018
В Боровском районе готовятся к ограничению на дорогах большегрузов
На...
22 марта 2018
Балабановский рынок
Торговцы,...
21 марта 2018
Житель Обнинска отправится за решетку за незаконное хранение оружия
Уголовное...
21 марта 2018
В Обнинске могут начать бороться с большегрузами
Про...
21 марта 2018
Обнинцев приглашают
Такое...
21 марта 2018
Обнинские депутаты осчастливили коллег своим визитом
Вчерашнее...
20 марта 2018
Обнинские полицейские вычислили «карточного» вора
На...
20 марта 2018
Боровчане сместили
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
2
3
Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса
3
2
В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
4
1
Обнинцев приглашают на «Порнофильмы»
5
1
В Обнинске «брусчатки» признают аварийными только перед расселением
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.