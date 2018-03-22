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Заезжие циркачи пугают горожан

22 марта 2018
Ну и ну!


Заезжие циркачи пугают горожан

На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница первого наукограда Галина Н. Женщина была просто возмущена нахальством заезжих гастролеров.

- Это просто какой-то кошмар. Вы представляете, в пять часов вечера на улице Энгельса и так достаточно большой поток машин, а тут вдруг откуда-то слышится громкий голос. Сразу и не разберешь, что говорилось, однако и автомобилистов и пешеходов это просто привело в ступор, - уверяет женщина.

По словам горожанки, уже после невольные слушатели поняли, что таким образом о своем приезде сообщает очередной цирк, разместившийся рядом с торговым центром в Обнинске. Чтобы не тратиться на рекламу, артисты действуют по принципу – «Дешево и сердито». Вешают на машину громкоговоритель и разъезжают по улицам города, транслируя запись.

- Но ведь должна же на них быть какая-то управа? - недоумевает Галина. – Такой шум ведь и к аварии может привести, это же дорога, а не развлекательный центр.

Как пояснила порталу Obninsk.Name начальник Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА, администрация никаких разрешений на пребывание цирка в городе не давала. Поэтому жители, столкнувшиеся с таким нарушением, могут зафиксировать номер машины и обратиться с жалобой либо в Управление культуры, либо в правоохранительные органы. Последним и предстоит разбираться в сложившейся ситуации.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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