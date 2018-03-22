Обнинск
Новости
В Боровском районе готовятся к ограничению на дорогах большегрузов

22 марта 2018
Дороги


В Боровском районе готовятся к ограничению на дорогах большегрузов

На улице наконец-то пришла настоящая весна и начал таять снег.

Чтобы сохранить дороги и не превратить их в месиво из грязи, Министерство дорожного хозяйства Калужской области подготовило традиционное распоряжение ограничить движение большегрузного транспорта на дорогах регионального и муниципального значения со 2 апреля по 1 мая.

Боровский район тоже не стал исключением. Как рассказал заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, осуществлять непосредственный контроль на дорогах предстоит калужскому ведомству в лице подведомственного ему учреждению «Калугадорзаказчик».

– Пункты весового контроля будут работать выборочно, а время их выезда будет устанавливать «Калугадорзаказчик», – отметил Алексей Васильевич.

По его словам, график движения пунктов весового контроля по нашему району не известен. Так что это будут внезапные рейды.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 132

Последние новости из рубрики «Дороги»:


21 марта 2018

В Обнинске собираются составить карту «убитых» дорог
Соответствующее распоряжение своим подчиненным дал глава обнинской администрации Владислав ШАПША. Сити-менеджер...
21 марта 2018

В Обнинске могут начать бороться с большегрузами
Про то, что водители тяжелых песковозов, бесперебойным потоком идущие со стороны плотины, уже давно превратились...
16 марта 2018

В Обнинске приводят в порядок дорожные знаки
В Обнинске полным ходом ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, за...
15 марта 2018

В Обнинске продолжается ямочный ремонт
Несмотря на то, что на улице достаточно снежная зима, в Обнинске местами ведется ямочный ремонт автодорог.
7 марта 2018

По Обнинску стало тяжело ходить
Обнинские коммунальные службы расчищают дороги от снега, но почему-то складируют его огромные кучи на...
7 марта 2018

Власти Обнинска вновь обратились в автовладельцам с просьбой уважать коммунальщиков
Продолжается уборка снега во дворах и на улицах Обнинска. И в очередной раз основной проблемой для управляющих...
7 марта 2018

Обнинским водителям удается избегать ДТП, несмотря на погоду
Последняя неделя оказалась богатой на сообщения об авариях и других происшествиях на дорогах Обнинска.
5 марта 2018

В МПКХ обещают до конца марта убрать весь снег
Очередная порция снега выпала в центральной полосе России в минувшее воскресенье. Как и в прошлый раз,...
5 марта 2018

Снежная погода испортила настроение обнинским коммунальщикам
Выпавший вчера обильный снегопад фактически свел все старания обнинских коммунальщиков на нет. Дороги...
5 марта 2018

Под Обнинском – сплошные аварии
Со вчерашнего дня в окрестностях Обнинска произошло несколько ДТП. Из-за сильного снегопада дороги стали...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.