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Водоканалу отдадут боровское имущество

22 марта 2018
ЖКХ


Водоканалу отдадут боровское имущество

Не первый года в Калужской области идет процесс передачи сетей канализации и холодного водоснабжения от муниципалитетов в собственность ГП «Калугаоблводоканал».

Таким путем местные органы власти пытаются переложить на карман госпредприятия финансирование содержания и ремонта переданного имущества, а заодно и ответственность за работу сетей.

К сожалению, опыт таких передач в Боровском районе нельзя назвать успешным. К примеру, балабановский муниципалитет, отдав почти два года назад свое водно-канализационное имущество областному Водоканалу, столкнулся с массой трудно-решаемых со стороны нового собственника проблем.

Тем не менее, начатый процесс продолжается, и сейчас Боровск готовится отдать на баланс ГП три канализационно-насосные станции. Правда перед тем, как это случится, муниципалитет за собственные средства решил провести текущий ремонт данных сооружений.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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