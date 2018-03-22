|
22 марта 2018
ЖКХ
Водоканалу отдадут боровское имущество
Не первый года в Калужской области идет процесс передачи сетей канализации и холодного водоснабжения от муниципалитетов в собственность ГП «Калугаоблводоканал».
Таким путем местные органы власти пытаются переложить на карман госпредприятия финансирование содержания и ремонта переданного имущества, а заодно и ответственность за работу сетей.
К сожалению, опыт таких передач в Боровском районе нельзя назвать успешным. К примеру, балабановский муниципалитет, отдав почти два года назад свое водно-канализационное имущество областному Водоканалу, столкнулся с массой трудно-решаемых со стороны нового собственника проблем.
Тем не менее, начатый процесс продолжается, и сейчас Боровск готовится отдать на баланс ГП три канализационно-насосные станции. Правда перед тем, как это случится, муниципалитет за собственные средства решил провести текущий ремонт данных сооружений.
Просмотров: 152
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #Боровск, #Калугаоблводоканал, #имущество:
21 марта 2018
В Боровске стало светлее
Проблемы с подачей электричества – одна из проблем, которая знакома практически всем поселениям Боровского
21 марта 2018
У обнинцев не получится сэкономить на лифтах
Вчера на комитете по ЖКУ депутаты рассмотрели проект постановления об установке новой, экономически обоснованной
21 марта 2018
В Обнинске вот-вот приступят к капремонту
На комитете по ЖКУ начальник отдела по реализации жилищной политики администрации города Обнинска Юлия
20 марта 2018
Обнинские коммунальщики уделяют ливневкам особенное внимание
Рано или поздно минусовую температуру за окном сменит весеннее потепление, и тогда, учитывая количество
19 марта 2018
Боровчане определились с местом для стелы
В день выборов президента России в соседнем с Обнинском Боровске жители города голосовали не только за
19 марта 2018
Обнинские коммунальщики надеются на потепление?
Учитывая, как лихорадит погоду в последние несколько лет тем, что в конце марта на улицах можно увидеть
15 марта 2018
Очередной известный обнинский деятель продолжит карьеру в Боровске
Боровский район продолжает переманивать к себе небезызвестных личностей первого наукограда. Вслед за
16 марта 2018
Стоять на обнинских остановках опасно для здоровья
К работе сотрудников коммунальных служб в этом году у горожан возникло немало вопросов. Основная их часть
14 марта 2018
Возле боровской полиции строят снежные горки
Несмотря на еженедельные доклады коммунальщиков об успешной борьбе со снежным завалами во дворах и на
13 марта 2018
Управляющие компании пойдут смотреть на свои сугробы
Уборка дворов от снега вновь стала поводом для неприятной беседы между балабановской администрацией и
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
22 марта 2018
Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу автомобиля
Прокуратура...
22 марта 2018
В Боровском районе готовятся к ограничению на дорогах большегрузов
На...
22 марта 2018
Балабановский рынок
Торговцы,...
21 марта 2018
Житель Обнинска отправится за решетку за незаконное хранение оружия
Уголовное...
21 марта 2018
В Обнинске могут начать бороться с большегрузами
Про...
21 марта 2018
Обнинцев приглашают
Такое...
21 марта 2018
Обнинские депутаты осчастливили коллег своим визитом
Вчерашнее...
20 марта 2018
Обнинские полицейские вычислили «карточного» вора
На...
20 марта 2018
Боровчане сместили
Сегодня...
20 марта 2018
В Балабанове появится наградной знак для особо отличившихся
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
2
3
Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса
3
2
В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
4
1
Обнинцев приглашают на «Порнофильмы»
5
1
В Обнинске «брусчатки» признают аварийными только перед расселением
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.