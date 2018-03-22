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22 марта 2018
Медицина
Обнинские волонтеры помогут улучшить работу поликлиники
О том, что совместный проект ФМБА России и Минздрава «Бережливая поликлиника» будет реализован, в том числе и в КБ№8, объявили еще в прошлом году, однако к его реализации приступили только сейчас.
Напоминаем, что главная цель этой инициативы – сделать больницу более дружелюбной к посетителю, оптимизировав её работу и сократив время, которое пациент проводит в ожидании приема.
В Обнинск активную помощь специалистам в этом вопросе оказывают добровольцы из организации «Волонтеры-медики», которые внимательно следят сколько времени занимает прием у того или иного специалиста, а также общаются с горожанами, выясняя их мнение по поводу качества работы поликлиники.
В целом же, остается надеяться, что руководство больницы в вопросах модернизации проявит такое же рвение, как и студенты, потому как накопившиеся в учреждении проблемы уже давно требуют к себе пристального внимания, и отложить их решение в долгий ящик на этот раз уже вряд ли получится.
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