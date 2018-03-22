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22 марта 2018
Криминал
Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу автомобиля
Прокуратура Боровского района утвердила обвинительное заключение в отношение 34-летнего жителя Московской области по факту совершения кражи автомобиля.
Так, было установлено, что в ноябре прошлого года мужчина вместе с двумя неизвестными прибыл в деревню Беницы Боровского района, где они заранее присмотрели автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Обвиняемый проник на территорию домовладения и через незапертую водительскую дверь машины сел за руль машины.
Обнаружив на панели приборов ключи, он запустил двигатель и выехал с территории участка. Для того, чтобы замести следы, он использовал блокиратор устройств связи, которым заблокировал спутниковую сигнализацию, а также повесил другой номер, после чего скрылся на похищенном автомобиле.
Прокуратура Боровского района считает, что вина обвиняемого полностью доказана, и по действующему законодательству ему грозит лишение свободы до 10 лет.
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