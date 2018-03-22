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Под Обнинском дотла сгорел человек

22 марта 2018
Происшествия


Под Обнинском дотла сгорел человек

Сегодня в четыре часа утра в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар.

В деревне Алешково, к большому удивлению жителей, загорелся заброшенный дом. Там очень давно никто не проживал, поэтому главное версией случившегося стал поджог.

В пользу этого предположения сказал и следующий факт: на пожарище был обнаружен труп. Он был настолько обуглен, что не удалось определить пол погибшего человека. Сейчас на месте работают следователи.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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