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22 марта 2018
Происшествия
Под Обнинском дотла сгорел человек
Сегодня в четыре часа утра в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар.
В деревне Алешково, к большому удивлению жителей, загорелся заброшенный дом. Там очень давно никто не проживал, поэтому главное версией случившегося стал поджог.
В пользу этого предположения сказал и следующий факт: на пожарище был обнаружен труп. Он был настолько обуглен, что не удалось определить пол погибшего человека. Сейчас на месте работают следователи.
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