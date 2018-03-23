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23 марта 2018
Дороги
В Обнинске стали чаще сбивать пешеходов
Эта печальная статистика была озвучена на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Калужской области.
В 2017 году в Обнинске отмечен рост ДТП с участием пешеходов. И если культура автомобилистов, по мнению правоохранителей, растёт, то пешеходы часто недооценивают опасность, уверенно выходя на дорогу перед несущимся транспортом.
Также, в Госавтоинспекции отмечают, что каждое второе ДТП произошло из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети: отсутствия разметки, тротуаров, недостаточного освещения и так далее.
В региональном правительстве предложили составить интерактивную карту дорог, где будет отражена информация о погибших и раненых в ДТП за последние пять лет. Чтобы каждый мог наглядно оценить ситуацию на дорогах.
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