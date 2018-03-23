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23 марта 2018
Силовики
Водителю, сбившему насмерть пешехода, грозит пять лет тюрьмы
Прокуратурой Боровского района утверждено заключение по обвинению 30-летнего жителя Малоярославца, по вине которого в декабре прошлого года произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть пешехода.
Было установлено, что мужчина, проезжая 98 километр Киевской трассы в сторону Калуги и приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не выбрал безопасной скорости движения и отвлекся от управления машиной. Это привело к тому, что он не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на него. От полученных травм пешеход скончался.
Прокуратура Боровского района считает, что вина обвиняемого полностью доказана, и по действующему законодательству ему грозит до 5 лет тюрьмы, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.
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