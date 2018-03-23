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23 марта 2018
Образование
В обнинских школах заблаговременно покупают учебники
Соответствующий лот размещен на официальном портале Закупок.
Приобрести книги заблаговременно решила седьмая школа, вскоре ее примеру последуют и другие. Библиотечный фонд учебного заведения пополнят более полутора тысяч учебных пособий. На эти цели планируется потратить 669 тысяч рублей.
Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, практика закупать учебники заранее в школах Обнинска существует давно. Поскольку количество детей, которые будут учиться в будущем учебном году, уже известно, у школ есть возможность закупить необходимую литературу заблаговременно, чтобы потом все силы и средства отдать ремонту.
К тому же, по словам Татьяны Валерьевны, такая политика закупок позволяет существенно экономить, ведь в летние месяцы спрос на учебники возрастает, что может сказаться на их цене.
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