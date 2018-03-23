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23 марта 2018
Благоустройство
Идеи по Городищу обсудят с боровчанами
Ранее в муниципалитете провели опрос граждан, чтобы определить место, которое наберет наибольшее количество голосов поддержки. Им стало Городище.
На состоявшемся Градостроительном совете были рассмотрены идеи, которые лягут в основу проекта по благоустройства нового места досуга для жителей и гостей Боровска. Участники совещания предложенную главой администрации города Михаилом КЛИМОВЫМ концепцию одобрили и отправили на опубликование в СМИ, чтобы боровчане могли ознакомиться с предстоящими работами и внести свои предложения на этапе создания проекта.
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