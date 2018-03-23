Обнинск
Новости
Боровчанам вновь предложили жаловаться на сосульки

23 марта 2018
ЖКХ


Боровчанам вновь предложили жаловаться на сосульки

Неустойчивая температура, которая явила себя в марте, стала причиной образования наледи на тротуарах и крышах.

В связи с этим администрации муниципалитетов Боровского района ведут ежедневный мониторинг ситуации, чтобы избежать печальных последствий.

В Балабанове чиновники и депутаты лично отслеживают состояние тротуаров вблизи социальных объектов и пешеходных переходов, а также неустанно призывают управляющие компании регулярно и качественно проводить уборку придомовых территорий.

В Боровске администрация еще в начале зимы направила в адрес всех ответственных компаний предупреждение о необходимости своевременной борьбы с сезонными осадками. Что касается жителей районного центра, то им местные органы власти в очередной раз предложили жаловаться на плохую работу коммунальщиков и оперативно сообщать по телефону адреса, где движение для жителей может быть небезопасным.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 132

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #Боровск, #Балабаново, #безопасность, #сезонная уборка:


23 марта 2018

Идеи по Городищу обсудят с боровчанами
В соседнем с Обнинском Боровске определились с концепцией благоустройства общественной зоны, которую...
23 марта 2018

В Боровске готовятся к весеннему паводку
Несмотря на то, что на улице еще достаточно снега, в администрации Боровска уже начали подготовку к мероприятиям...
22 марта 2018

Заезжие циркачи пугают горожан
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратилась жительница первого наукограда Галина Н. Женщина была...
23 марта 2018

В Обнинске стало меньше аварийных деревьев
В последнее время жители Обнинска стали всё реже обращаться с просьбами к спасателям и к коммунальщикам...
21 марта 2018

В Боровске стало светлее
Проблемы с подачей электричества – одна из проблем, которая знакома практически всем поселениям Боровского...
21 марта 2018

У обнинцев не получится сэкономить на лифтах
Вчера на комитете по ЖКУ депутаты рассмотрели проект постановления об установке новой, экономически обоснованной...
21 марта 2018

В Обнинске вот-вот приступят к капремонту
На комитете по ЖКУ начальник отдела по реализации жилищной политики администрации города Обнинска Юлия...
21 марта 2018

Балабановский рейтинг возглавила дорога к поликлинике
В соседнем с Обнинском Балабанове подвели подсчет мнений за благоустройство общественных территорий.
22 марта 2018

Балабановский рынок загадили птицы
Торговцы, ведущие свой бизнес на балабановском муниципальном рынке, переживают не лучшие времена. Тем...
22 марта 2018

Водоканалу отдадут боровское имущество
Не первый года в Калужской области идет процесс передачи сетей канализации и холодного водоснабжения...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.