|
23 марта 2018
МЧС
В Боровске готовятся к весеннему паводку
Как рассказал мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, потенциальные зоны подтопления определены, а также уточнены списки лежачих больных и людей престарелого возраста, которым возможно понадобится оказать помощь.
Кроме того, приобретены лодки, спасательные жилеты, громкоговорители и другой необходимый в подобных случаях инвентарь. В потенциальных местах подтопления расклеены листовки с информацией о том, куда можно обращаться в случае наводнения.
– У нас созданы три аварийные бригады в количестве около 25 человек. Мы внимательно следим за уровнем Протвы и готовы по первому сигналу объявить сбор, – отметил Михаил Павлович.
По его словам, несмотря на то, что официального прогноза МЧС на этот счет пока нет, однако учитывая количество выпавшего этой зимой снега, вполне можно ожидать большого паводка.
– Все зависит от температуры. Если днем будет плюс, а ночью минус, то подъем рек может оказаться не столь критичным. Но если ударит резкое потепление, и все будет таять бесконечным потоком, то тогда следует ожидать чего угодно, – пояснил Михаил Климов.
Просмотров: 157
Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #паводок, #протва, #боровск:
23 марта 2018
Идеи по Городищу обсудят с боровчанами
В соседнем с Обнинском Боровске определились с концепцией благоустройства общественной зоны, которую
23 марта 2018
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
Похоже, зима совершенно не собирается покидать наукоград в ближайшее время. Недавняя оттепель снова сменяется
23 марта 2018
Боровчанам вновь предложили жаловаться на сосульки
Неустойчивая температура, которая явила себя в марте, стала причиной образования наледи на тротуарах
21 марта 2018
В Боровске стало светлее
Проблемы с подачей электричества – одна из проблем, которая знакома практически всем поселениям Боровского
22 марта 2018
Водоканалу отдадут боровское имущество
Не первый года в Калужской области идет процесс передачи сетей канализации и холодного водоснабжения
20 марта 2018
Обнинские спасатели тщетно пытались найти тонувшего подо льдом мужчину
На пульт диспетчера городской пожарной части – восьмого отряда ФПС по Калужской области по городу Обнинску
19 марта 2018
Боровчане определились с местом для стелы
В день выборов президента России в соседнем с Обнинском Боровске жители города голосовали не только за
19 марта 2018
Под Обнинском сгорела дача и пострадал хозяин
Вчера в два часа дня обнинские пожарные помогали своим малоярославецким коллегам бороться с огнем в садовом
15 марта 2018
Очередной известный обнинский деятель продолжит карьеру в Боровске
Боровский район продолжает переманивать к себе небезызвестных личностей первого наукограда. Вслед за
15 марта 2018
Обнинские спасатели готовы к возможным паводкам
Несмотря на то, что за окном середина марта, снега на улицах наукограда и прилегающих к нему территориях
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
23 марта 2018
В Обнинске стало меньше аварийных деревьев
В...
23 марта 2018
В обнинских школах заблаговременно покупают учебники
Соответствующий...
23 марта 2018
Водителю, сбившему насмерть пешехода, грозит пять лет тюрьмы
Прокуратурой...
22 марта 2018
Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за кражу автомобиля
Прокуратура...
22 марта 2018
В Боровском районе готовятся к ограничению на дорогах большегрузов
На...
22 марта 2018
Балабановский рынок
Торговцы,...
21 марта 2018
Житель Обнинска отправится за решетку за незаконное хранение оружия
Уголовное...
21 марта 2018
В Обнинске могут начать бороться с большегрузами
Про...
21 марта 2018
Обнинцев приглашают
Такое...
21 марта 2018
Обнинские депутаты осчастливили коллег своим визитом
Вчерашнее...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса
2
2
В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
3
1
Вместе со снегом с обнинских дорог начал сходить асфальт
4
1
Обнинцам лучше остаться дома на выходных
5
1
Обнинцев приглашают на «Порнофильмы»
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.