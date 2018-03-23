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В Боровске готовятся к весеннему паводку

23 марта 2018
МЧС


В Боровске готовятся к весеннему паводку

Несмотря на то, что на улице еще достаточно снега, в администрации Боровска уже начали подготовку к мероприятиям по предотвращению последствий весеннего паводка.

Как рассказал мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, потенциальные зоны подтопления определены, а также уточнены списки лежачих больных и людей престарелого возраста, которым возможно понадобится оказать помощь.

Кроме того, приобретены лодки, спасательные жилеты, громкоговорители и другой необходимый в подобных случаях инвентарь. В потенциальных местах подтопления расклеены листовки с информацией о том, куда можно обращаться в случае наводнения.

– У нас созданы три аварийные бригады в количестве около 25 человек. Мы внимательно следим за уровнем Протвы и готовы по первому сигналу объявить сбор, – отметил Михаил Павлович.

По его словам, несмотря на то, что официального прогноза МЧС на этот счет пока нет, однако учитывая количество выпавшего этой зимой снега, вполне можно ожидать большого паводка.

– Все зависит от температуры. Если днем будет плюс, а ночью минус, то подъем рек может оказаться не столь критичным. Но если ударит резкое потепление, и все будет таять бесконечным потоком, то тогда следует ожидать чего угодно, – пояснил Михаил Климов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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