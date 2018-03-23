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Начальник обнинского почтамта попросил горожан чуть-чуть подождать

23 марта 2018
Общество


Начальник обнинского почтамта попросил горожан чуть-чуть подождать

Некоторое время назад расположенное на проспекте Ленина самое большое отделение Почты России в Обнинске было закрыто на ремонт.

Работу свою оно не прекратило, но временно было перемещено в куда более скромный «угол» в той части здания, где расположен «Ростелеком» . Естественно среди горожан это вызвало некоторое недовольство, особенно среди пенсионеров, тяжело переживающих любого вида перемены.

- Такое хорошее отделение было, и девушки там работают всегда приветливые, а сейчас в этом закутке ну совсем невмоготу. Не повернуться, ни даже присесть негде если очередь, - сетует местная жительница Нина ВЯЗОВА.

Стоит отметить, что сотрудники отделения сами с нетерпением ждут открытия своих старых площадей. Так, начальник обнинского почтамта Дмитрий ХАРЧЕНКО поспешил успокоить жителей, отметив, что ждать осталось совсем недолго.

- Мы планируем закончить ремонт уже в апреле и открыть для наших посетителей обновленное и красивое помещение, в котором будет приятно находиться, - заверил Дмитрий Вячеславович.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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