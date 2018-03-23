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Создание обнинской агломерации поможет региону развиваться

23 марта 2018
Экономика


Создание обнинской агломерации поможет региону развиваться

О том, что объединение с соседями пойдет наукограду на пользу, было сказано немало, однако еще одним важным плюсом от создания агломерации можно назвать сосредоточение усилий в развитии важных для области направлений.

Как заметил директор Агентства инновационного развития Калужской области Анатолий СОТНИКОВ, от того, насколько муниципалитеты готовы идти навстречу друг другу, зависит очень многое, и их стремление образовать общее экономическое пространство является очень важным шагом для всего региона.

- Создание агломерации показывает готовность сообща решать самые важные вопросы. Где размещать предприятия, как организовывать транспортную сеть и подготовку персонала – при грамотном взаимодействии все члены нового образования останутся в выгоде и смогут выйти на совершенно новый уровень, - пояснил Анатолий Александрович.

В качестве примера Сотников назвал побратим Обнинска, французский город Монпелье, являющийся также центром одноименной агломерации и одним из главных европейских инновационных центров.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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