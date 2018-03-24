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Обнинцы ждали маршрутку сорок минут

24 марта 2018
Транспорт


Обнинцы ждали маршрутку сорок минут

Вчера во второй половине дня в Обнинске, на Киевской трассе, пассажиры около сорока минут ждали 21-й маршрут.

При этом появившаяся, наконец, маршрутка проехала мимо остановок и людей не взяла. Остановилась лишь следовавшая через десять минут другая «Газель».

– Мы попали в пробку и теперь пытаемся наладить интервал движения, – пояснил водитель.

Однако многие пассажиры опоздали в свои пункты назначения. А на обратном пути водители вновь угодили в эту же пробку, скопившуюся на «Киевке» по направлению из Москвы.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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