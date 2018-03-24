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24 марта 2018
Транспорт
Обнинцы ждали маршрутку сорок минут
При этом появившаяся, наконец, маршрутка проехала мимо остановок и людей не взяла. Остановилась лишь следовавшая через десять минут другая «Газель».
– Мы попали в пробку и теперь пытаемся наладить интервал движения, – пояснил водитель.
Однако многие пассажиры опоздали в свои пункты назначения. А на обратном пути водители вновь угодили в эту же пробку, скопившуюся на «Киевке» по направлению из Москвы.
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